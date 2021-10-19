Татарстан направит на программу цифровизации до 2024 года 12,7 млрд рублей

Правительство Татарстана утвердило программу «Цифровой Татарстан», рассчитанную на 2022-2024 годы, говорится в документах Кабинета министров.

Цели программы – широкое использование цифровых технологий в системе государственного и муниципального управления, повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие инфраструктуры инновационного и экономического потенциала Республики Татарстан.

Среди задач программы переход к цифровой модели системы государственного и муниципального управления, поддержка развития цифровой экономики, обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа с помощью интернета, развитие инфосреды и обеспечение равного доступа населения к медиа.

Для этого предполагается реализовать три подпрограммы: «Цифровизация государственных и муниципальных услуг и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Татарстан», «Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан», «Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого капитала в сфере информационных технологий в Республике Татарстан».

Общий объем финансирования программы, по предварительным расчетам, составляет 12,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета планируется привлечь 1,1 млрд рублей.