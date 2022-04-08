Кабмин упростит процесс получения господдержки для трудоустройства людей в регионах

Процесс получения финансовой поддержки от государства для компаний, привлекающих к работе жителей других регионов, будет упрощен. Об этом Правительство России сообщает в своем Telegram.

В 19 регионах организации, участвующие в программе по привлечению специалистов из других субъектов РФ, смогут получить 200 тыс. рублей от государства, а в Дальневосточном округе сумма таких выплат составит до 1 млн рублей на каждого такого сотрудника.

«В 19 регионах Правительство поддерживает специальные программы повышения трудовой мобильности. И мы предоставляем компаниям, которые привлекают туда специалистов из других субъектов, специальную поддержку», – сказал Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

Он отметил, что на практике процесс согласования таких проектов с федеральными органами может занять долгое время. Поэтому его решено упростить и внести соответствующие поправки в законодательство.

«Это долгий процесс. Поэтому мы упростим требования. Поправки в законодательство предусматривают, что достаточно будет лишь утвердить число людей, которых планируется привлечь на работу с такой господдержкой. И регионы смогут быстрее решить вопрос нехватки кадров», – объяснил Председатель Правительства.

По словам Мишустина, любой человек и члены его семьи при переезде на работу в другой город или регион смогут воспользоваться услугами центров занятости. Раньше такая возможность была только у граждан, которые официально признаны безработными.

Ранее Кабмин направил на поддержку занятости россиян около 40 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».