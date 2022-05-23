news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
23 мая 2022  12:16

Кабмин упростил регистрацию сельскохозяйственной и коммунальной техники

news_top_970_100

С 1 сентября 2022 года россияне смогут быстрее регистрировать комбайны, гусеничную технику, а также снегоходы и квадроциклы в органах технадзора. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что сроки этой процедуры сократят с 17 до 10 рабочих дней.

Заегистрировать сельскохозяйственную и коммунальную технику можно будет и через МФЦ. В ряде регионов России все технические условия для этого уже созданы.

Соответствующий документ подготовлен в рамках федерального закона «О самоходных машинах и других видах техники», который вступит в силу в июле этого года, уточнили в Кабмине.

Ранее по поручению Президента Росссии Владимира Путина Кабмин принял решение направить 153 млрд рублей на льготные кредиты для сельхозпроизводителей, о чем сообщал «Татар-информ».

 

#кабмин #Сельское хозяйство
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100