Кабмин упростил регистрацию сельскохозяйственной и коммунальной техники

С 1 сентября 2022 года россияне смогут быстрее регистрировать комбайны, гусеничную технику, а также снегоходы и квадроциклы в органах технадзора. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что сроки этой процедуры сократят с 17 до 10 рабочих дней.

Заегистрировать сельскохозяйственную и коммунальную технику можно будет и через МФЦ. В ряде регионов России все технические условия для этого уже созданы.

Соответствующий документ подготовлен в рамках федерального закона «О самоходных машинах и других видах техники», который вступит в силу в июле этого года, уточнили в Кабмине.

Ранее по поручению Президента Росссии Владимира Путина Кабмин принял решение направить 153 млрд рублей на льготные кредиты для сельхозпроизводителей, о чем сообщал «Татар-информ».