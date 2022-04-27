На льготные кредиты для аграриев Правительство РФ направит не менее 153 млрд рублей

Правительство России направит не менее 153 млрд рублей на компенсацию банкам недополученных доходов по льготным кредитам для сельхозпроизводителей. Данное поручение дал Президент Владимир Путин.

В документе, размещенном на сайте Кремля, говорится, что Кабмин должен «обеспечить выделение в 2022 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 153 млрд рублей — на увеличение субсидий, предоставляемых российским кредитным организациям и государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“ в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам», выданным по льготной ставке аргариям, организациям и ИП, осуществляющим первичную и последующую переработку сельхозпродукции и ее реализацию.

При этом Кабмин должен рассмотреть возможность увеличить максимальный размер краткосрочного льготного кредита, который предоставляется одному заемщику на территории каждого региона страны.

Также Правительству нужно выделить не менее 5 млрд рублей — средства направят на поддержку строительства селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров.