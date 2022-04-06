Кабмин упростил экспертизу проектной строительной документации

Государственная экспертиза проектной строительной документации будет проводиться в упрощенном порядке, чтобы сократить сроки строительства, сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

«Нововведение коснется строительства объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, строек в арктической зоне, а также сооружений, возводимых в рамках национальных проектов», – подчеркнули в Кабмине.

Согласно новым правилам, если застройщик заменил ранее указанные в проекте стройматериалы на качественные аналоги, повторная экспертиза будет проведена бесплатно. Кроме того, сроки проверки будут сокращены до 14 дней. В случае, если после замены материалов стоимость строительства увеличилась менее чем на 30%, повторная экспертиза не проводится.

Отмечается, что проверки соблюдения экологических норм и требований в области сохранения объектов культурного наследия для приоритетных проектов будут проходить одновременно.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил новый антисанкционный пакет мер поддержки аграриев, строителей и бизнеса, о чем сообщал «Татар-информ».