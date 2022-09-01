Кабмин Татарстана утвердил затраты на диспансеризацию более пяти тысяч госслужащих

В Татарстане утвердили объемы услуг и нормативных затрат на диспансеризацию госслужащих в 2023 году. Затраты на одного человека варьируются от 4,8 тыс. до 5,9 тыс. рублей, говорится в постановлении премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Всего диспансеризацию пройдут 5084 человека, следует из документа, который вступит в силу 1 января 2023 года. Так, на одного мужчину младше 40 лет направят 4812 рублей, старше – 5913 рублей. на женщин старше 40 лет – до 6295 рублей.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что у 150 человек в Казани рак обнаружили благодаря профосмотрам и диспансеризации.