У 150 человек в Казани рак обнаружили благодаря профосмотрам и диспансеризации

В Казани за год диспансеризацию прошли порядка 60 тысяч человек, профилактические осмотры – приблизительно 25 тысяч человек. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана – начальник горздрава Казани Владимир Жаворонков.

«Мы на данный момент выявили около трех тысяч сердечно-сосудистых заболеваний, порядка 150 случаев злокачественных новообразований. Важно упомянуть, около 70% выявленных онкологических заболеваний выявлено на ранней стадии – первой и второй», – поделился он.

Владимир Жаворонков напомнил, что диспансеризация – это единственный возможный системный вариант выявления заболевания на ранней стадии. Если онкологию находят на начальной стадии, то вероятность излечить пациента навсегда составляет 85-90%.

По словам замминистра, в Казани проверить здоровье можно в субботу, медики работают даже после рабочего дня. Однако за полтора часа пройти диспансеризацию не получится, ведь для расшифровки некоторых анализов нужно время, как и для прохождения некоторых обследований нужна подготовка. Владимир Жаворонков подчеркнул, что потратить это время на свое собственное здоровье очень важно.