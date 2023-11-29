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Общество 29 ноября 2023 10:48

Кабмин Татарстана утвердил стоимость одного «квадрата» жилья в селах на 2024 год

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Кабинет министров РТ утвердил стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в селах Татарстана на 2024 год. Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, размер стоимости «квадрата» в будущем году составит 31,8 тыс. рублей.

Как уточняется в документе, установленная сумма используется «для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий».

Данное постановление уже подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января 2024-го в Татарстане повысят предельные размеры платы за техосмотр.

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