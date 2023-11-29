Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кабмин Татарстана утвердил стоимость одного «квадрата» жилья в селах на 2024 год
Кабинет министров РТ утвердил стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в селах Татарстана на 2024 год. Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, размер стоимости «квадрата» в будущем году составит 31,8 тыс. рублей.
Как уточняется в документе, установленная сумма используется «для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий».
Данное постановление уже подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 января 2024-го в Татарстане повысят предельные размеры платы за техосмотр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»