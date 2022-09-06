Кабмин Татарстана утвердил стоимость одного дня в загородных детских лагерях

В Татарстане утвердили нормативные затраты на организацию отдыха детей и молодежи в 2023 году. Один день в загородном лагере обойдется в 1081 рубль на человека, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Нормативные затраты на смену в лагере палаточного типа в расчете на одного человека составят 1052 рубля, профильная смена на Черноморском побережье – 2085,76 рублей. В санаторно-курортных организациях норматив на один день не превысит 1512,49 рублей.

Самые низкие нормативы предусмотрены на отдых в школьном лагере с дневным пребыванием и в лагере труда и отдыха – 235,73 рубля. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в вузах в 219,02 рубля в день.

Напомним также, что Кабмин РТ утвердил максимальный размер оплаты детсадов в Татарстане на 2023 год. За работающие круглосуточно шесть дней в неделю детсады родители будут платить более 5 тыс. рублей.