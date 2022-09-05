Кабмин РТ утвердил максимальный размер оплаты детсадов в Татарстане на 2023 год

Правительство Татарстана утвердило максимальный размер оплаты детских садов в разных районах республики. Стоимость указана для двух категорий семей — тех, у которых менее либо более трех детей, а также с учетом времени работы дошкольной организации. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РТ.

Дешевле всего посещение обойдется родителям трех и более детей, отправляющим их в детский сад, который работает по три часа пять дней в неделю. Оплата ясельных групп составит 450 рублей в месяц, старших — 453 рубля.

Самые дорогие в Татарстане — детские сады, которые работают круглосуточно по шесть дней в неделю. Так, семьи, воспитывающие до трех детей ясельного возраста, будут платить за них по 5282 рубля в месяц и по 5367 — за детей от трех лет, говорится в документе.