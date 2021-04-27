Кабмин Татарстана утвердил постановление об особом противопожарном режиме

В Татарстане с 26 апреля введен особый противопожарный режим, который продлится до 16 мая. Соответствующее постановление правительства республики подписано 23 апреля и опубликовано накануне.

Согласно документу, в этот период в РТ запрещено разводить костры, сжигать мусор и готовить еду на открытом огне (мангал, жаровня и так далее). Также запрещено использовать пиротехнику 1-3 класса опасности и запускать летающие фонарики.

Ранее заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин уже рассказывал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», что в Татарстане будут дежурить 810 профилактических групп. За две недели они провели порядка тысячи проверок, предотвратили 138 пожаров.

