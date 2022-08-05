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Ру Тат
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Экономика
5 августа 2022  13:53
Александр Хевронин

В Татарстане создадут информационную систему «Локоло»

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Кабинет министров Татарстана принял предложение Министерства цифровизации РТ о создании государственной информационной системы республики «Локоло». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации Татарстана.

Система «Локоло» позволяет горожанам свободно общаться между собой, а также напрямую обращаться в управляющие компании и давать обратную связь по качеству их работы. Кроме того, система позволит получать акционные предложения от местных бизнесменов и взаимодействовать с государственными органами власти.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на модернизацию системы «Локоло» из бюджета Татарстана направят 47 млн рублей. Согласно документам, работы по обновлению будут завершены не позднее 15 декабря этого года.

#кабмин рт #минцифры рт #Татарстан
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