На модернизацию системы «Локоло» бюджет РТ направит 47 млн рублей

Модернизация информационной системы «Локоло» (ИС), позволяющей наладить татарстанцам прямой контакт с представителями министерств, ведомств и управляющих компаний, из бюджета Татарстана направят 47 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, улучшение системы пройдет по пяти основным пунктам. Первым станет разграничение прав для различных категорий пользователей, для разграничения функционала системы в зависимости от прав.

Вторым и третьим пунктом будут реализация режима резервного копирования данных и возможность переноса программных средств и данных при замене аппаратных платформ.

Четвертый – ИС должна иметь возможность расширять свой функционал благодаря другим информационным ресурсам. И последнее требование – возможность дальнейшего развития и модернизации системы.

Система «Локоло» позволяет горожанам, локальному бизнесу и государству общаться напрямую и решать реальные вопросы благоустройства дворовой территории. Кроме того, благодаря ИС местные предприниматели могут продвигать свои товары и услуги.