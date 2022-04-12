Кабмин Татарстана постановил ликвидировать загородный комплекс «Боровое Матюшино»

Правительство Татарстана утвердило постановление, согласно которому ликвидируется Государственное бюджетное учреждение «Загородный комплекс “Боровое Матюшино”» Управления делами Президента РТ.

Документ подписан Премьер-министром республики Алексеем Песошиным 12 апреля.

Согласно постановлению, с предложением ликвидировать ГБУ выступили в управделами Президента РТ. Это сделано для оптимизации расходов бюджета Татарстана.

На содержание комплекса в 2021 году нормативные затраты были установлены на уровне 43,5 млн рублей, в 2020-м - 93 млн рублей, в 2019-м - 84,2 млн рублей.

В течение 30 рабочих дней Министерству имущественных и земельных отношений РТ должны быть предоставлены предложения по использованию недвижимости и особо ценного движимого имущества ГБУ.



Ранее сообщалось о ликвидации двух других учреждений: республиканского управления аквакультуры и пчеловодства и управления племенным делом в животноводстве. Оба ГБУ входили в структуру Минсельхозпрода РТ.