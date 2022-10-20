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Ру Тат
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Общество
20 октября 2022  16:32

Казанские центры занятости населения подвергнутся реорганизации

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Реорганизовать центры занятости населения в городе Казани предложил Минтруд Татарстана. Проект постановления Кабинета министров РТ опубликован на портале правовой информации.

Документ предполагает реорганизацию учреждений в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском и Приволжском районах – их хотят присоединить к Центру занятости населения Казани.

Отмечается, что штатная численность работников не изменится.

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