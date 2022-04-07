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Сельское хозяйство
7 апреля 2022  16:51

Кабмин Татарстана ликвидирует одну из структур Минсельхозпрода РТ

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Правительство Татарстана постановило ликвидировать Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Согласно постановлению, министерство за 14 рабочих дней должно установить порядок и сроки ликвидации учреждения, а также сформировать ликвидационную комиссию.

С инициативой ликвидации управления выступил Минсельхозпрод РТ, следует из документа.

На сайте управления сказано, что его возглавляет Ришат Зарипов, заместителем которого числится Гелюс Баязитов.

Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве при Минсельхозпроде РТ было создано в 2010 году. Оно занимается совершенствованием существующих и созданием новых пород сельскохозяйственных животных, охраной генофонда и воспроизводством племенных животных.

#минсельхозпрод рт
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