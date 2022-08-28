Кабмин Татарстана компенсирует водному транспорту убытки за 2021 год

Из бюджета Татарстана выделят субсидии организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов за 2021 год. Речь идет о доходах, которых компании лишились из-за государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным водным транспортом, а также льгот для граждан, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Выделением субсидий займется Минтранс РТ. Получить их смогут организации, отправившие соответствующие заявки и прошедшие предварительный отбор. Рассмотреть заявки министерство должно в течение десяти дней после ее подачи.

Размер субсидий будет высчитываться для каждой организации отдельно, исходя из суммы недополученных доходов.

Напомним также, что в татарстанским перевозчикам выделили 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте.