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Ру Тат
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Транспорт
28 августа 2022  04:17

Кабмин Татарстана компенсирует водному транспорту убытки за 2021 год

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Из бюджета Татарстана выделят субсидии организациям водного транспорта на возмещение недополученных доходов за 2021 год. Речь идет о доходах, которых компании лишились из-за государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным водным транспортом, а также льгот для граждан, говорится в постановлении, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Выделением субсидий займется Минтранс РТ. Получить их смогут организации, отправившие соответствующие заявки и прошедшие предварительный отбор. Рассмотреть заявки министерство должно в течение десяти дней после ее подачи.

Размер субсидий будет высчитываться для каждой организации отдельно, исходя из суммы недополученных доходов.

Напомним также, что в татарстанским перевозчикам выделили 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте.

 

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