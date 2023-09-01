Кабмин смягчил условия ипотечных займов для айтишников моложе 36 лет

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Специалисты IT-cферы в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без требований к уровню минимальной зарплаты. Ранее работникам отрасли в городах с населением миллион и более для получения такой меры поддержки было необходимо ежемесячно получать не менее 120 тыс. рублей, а в других городах — не менее 70 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Утверждается, что смягчение требований позволят еще большему числу молодых сотрудников в IT приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Сейчас ставка для IT-специалистов составляет до 5% годовых. Максимальный размер кредита для работников, проживающих в городах-миллионниках, равняется 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей.

Указ о предоставлении льготных кредитов, субсидий и снижений налогов организациям, работающим в области информационных технологий, Президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2022 года.