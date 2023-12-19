Кабмин РТ утвердил 146 приоритетных инвестпроектов на 2024 год

В Татарстане утвержден перечень из 146 инвестиционных проектов, реализация которых признана приоритетной в 2024 году. Постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Перечень делится на два крупных пункта — приоритетные инвестпроекты и приоритетные инвестпроекты, одобренные к реализации с предоставлением поддержки в виде налоговых льгот. В список вошли проекты в сфере сельского хозяйства, производства пищевых продуктов, нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, неметаллических минеральных продуктов, производство и распределение электроэнергии, тепла, газа и воды и другие.

Больше всего проектов относится к сфере сельского хозяйства. Так, в республике появятся несколько животноводческих комплексов, ферм, производства сыров, элеваторы и другие объекты.

В подпункт «Производство пищевых продуктов» включены модернизация и расширение производства на Казанском молочном комбинате, строительство солодовни, фабрики по производству мороженого и кондитерских изделий, сыродельного молочного комбината.

Согласно перечню объектов по производству нефтепродуктов вошли несколько объектов «Татнефти», «ТАНЭКО» в Нижнекамске: установки гидроочистки нафты, керосина, дизельного топлива, тяжелого газойля коксования, комплекса получения ароматики, блока вакуумной перегонки стабильного крекинг-остатка висбрекинга и другие.

Кроме того, приоритетными признаны в том числе создание производства асфальтобетонных смесей в Набережных Челнах, литейного производства деталей газотурбинных двигателей в Казани, завода газотурбинного оборудования в Зеленодольском районе, роботизация механообрабатывающего производства, расширение и технологическая модернизация производства вертолетов, организация печати пластиковых изделий 3D на Казанском вертолетном заводе, создание технологического комплекса по производству полуприцепов в ОЭЗ «Алабуга» и другие.

Напомним, что в начале ноября документ проходил антикоррупционную экспертизу. На тот момент в нем значилось 143 пункта.