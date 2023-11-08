Кабмин РТ утвердит приоритетные инвестпроекты на 2024 год — в перечне почти 150 пунктов

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Правительство Татарстана утвердит перечень инвестиционных проектов, приоритетных для реализации в 2024 году. В список, подготовленный Минэкономики РТ, вошло 143 пункта.

Перечень разделен на несколько разделов. Так, в сельское хозяйство и рыбоводство включено 22 проекта, в том числе животноводческие комплексы в Бугульминском, Азнакаевском, Арском, Сармановском районах, производства рассольного и полутвердых сыров в Набережных Челнах, реконструкция Набережночелнинского элеватора, строительство завода по первичной переработке лубяных культур и другие проекты.

Расширение производства на Казанском молочном комбинате, строительство солодовни в Верхнеуслонском районе, фабрики по производству мороженого в Зеленодольском и сыродельного молочного комбината в Кукморском составили список приоритетных инвестпроектов в разделе «Производство пищевых продуктов».

Сразу 17 инвестпроектов признают приоритетными в области производства нефтепродуктов, 10 — в химическом производстве, 3 — в производстве резиновых и пластмассовых изделий, 2 — в металлургии.

В пункт «Производство машин и оборудования» на 2024 год планируют включить проекты по строительству завода газотурбинного оборудования в Зеленодольском районе, самих турбин — в Нижнекамске и открыть производство электроники и робототехники в Лаишевском районе.

Роботизация механообрабатывающего производства и организация участка печати 3D-изделий, расширение и модернизация производства вертолетов на КВЗ, а также технологический комплекс по производству полуприцепов в ОЭЗ «Алабуга» составили пункт о производстве транспортных средств и оборудования.

Согласно пункту о «прочих неметаллических минеральных продуктов», в Набережных Челнах организуют производство асфальтобетонных смесей, в Заинском районе — реконструируют линию производства керамического кирпича и создадут новую — по изготовлению облицовочного кирпича.

Помимо этого, в перечень включены следующие разделы:

— «Производство электроэнергии, тепла, газа и воды» — 10 проектов;

— «Транспорт и связь»: речпорт в Алексеевском районе, автодороги «Альметьевск — Бавлы», «Бавлы (М5) — Шатлы», «Шали (М7) — Наратлык» и «Алексеевское — Альметьевск» в рамках строительства платной автомагистрали «Шали (М7) — Бавлы (М5)»;

— «Деятельность в области здравоохранения» — производство эндопротезов тазобедренного сустава в Зеленодольском районе;

— «Прочие проекты», включая перспективное развитие ОЭЗ «Алабуга» (3-я очередь), «Иннополис», строительство Свияжского логоцентра, создание ОЭЗ промышленного типа в четырех районах РТ, иммерсивный парк «Новая земля», «Зеленодольские термы», база отдыха в Зеленодольском районе, криогенные заправки и другие объекты — всего 49 пунктов.

Отдельно в документе выделены инвестпроекты, одобренные к реализации с господдержкой:

— рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш» (1-я, 2-я, а также 3-я очереди);

— производство дивинилстирольного синтетического каучука в Нижнекамске;

— завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 тыс. тонн в Зеленодольском районе;

— ГТУ-ТЭС в Елабуге;

— оптово-распределительные центры в Елабуге и Зеленодольске;

— Kazan Palace by Tasigo (2-я очередь) в Казани.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 14 ноября.