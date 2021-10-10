Кабмин РТ разработает меры поддержки для близких жертв крушения самолета

Правительство Татарстана должно представить предложения по мерам поддержки для семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Мензелинском. Такое поручение Кабмину дал Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, на борту легкомоторного самолета находились 22 человека, 16 из которых погибли. Со списком находившихся на борту можно ознакомиться в материале ИА «Татар-информ».