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Ру Тат
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10 октября 2021  11:50

Кабмин РТ разработает меры поддержки для близких жертв крушения самолета

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Правительство Татарстана должно представить предложения по мерам поддержки для семей погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Мензелинском. Такое поручение Кабмину дал Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, на борту легкомоторного самолета находились 22 человека, 16 из которых погибли. Со списком находившихся на борту можно ознакомиться в материале ИА «Татар-информ».

#рустам минниханов #упал самолет #Авиакатастрофа в Мензелинске
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