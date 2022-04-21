Кабмин РТ поручил составить план мероприятий по празднованию 77-й годовщины Победы

Власти Татарстана разработают и утвердят план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение Правительства республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В частности, Минтруда РТ совместно с Управлением Роспотребнадзора по РТ должно обеспечить участие представителей республиканских общественных организаций в праздничных мероприятиях. Также ведомству следует организовать тематические события для получателей социальных услуг.

Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» следует организовать размещение в СМИ памятных рубрик с освещением военных событий и личных воспоминаний ветеранов, а также освещение нынешних праздничных мероприятий.

Минздраву РТ поручено провести диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны, а Отделению ФСС по РТ — организовать работу по первоочередному предоставлению им санаторно-курортного лечения.

Минкультуры республики надлежит обеспечить организацию бесплатного посещения ветеранами в дни праздничных мероприятий учреждений культуры.

На Минмолодежи РТ возложена обязанность обеспечить участие волонтерских организаций и студенческих отрядов в благоустройстве памятных мест, аллей Славы и мест захоронений ветеранов. В свою очередь от Минобрнауки Татарстана требуется организовать встречи с учащимися представителей ветеранских организаций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что исполком Казани потратит на празднование Дня Победы почти 42 млн рублей.