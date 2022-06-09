Кабмин РТ начал готовиться к проведению Всероссийского Сабантуя в 2024 году

Правительство Татарстана распорядилось создать оргкомитет по подготовке и проведению Всероссийского сельского Сабантуя в Пермском крае. Он состоится в 2024 году.

Документ накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Оргкомитет должен до 1 мая 2024 года разработать и утвердить план мероприятий по проведению Сабантуя в селе Барда.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера РТ Василя Шайхразиева.

Ранее «Татар-информ» составил гид по Сабантуям в различных городах Татарстана. Отмечать праздник начнут уже в ближайшие выходные.