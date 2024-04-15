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Кабмин России ввел новую льготу для семей мобилизованных
Семьи мобилизованных для участия в СВО граждан, которые проживают в квартирах, где по тем или иным причинам невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по газо- и водоснабжению за своих отсутствующих родственников. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.
«Решение позволит снизить финансовую нагрузку на отдельные семьи мобилизованных в период прохождения ими военной службы», — сказано в сообщении.
При отсутствии приборов учета или при их неисправности оплата ЖКУ рассчитывается по установленным нормативам и из количества граждан, проживающих в квартире. Теперь в квитанции будет учитываться факт того, что мобилизованный не пользуется системами водо- и газоснабжения.
Для получения льготы родственникам военного необходимо представить в УК документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации.
Ранее «Татар-информ» рассказал, как в Казани помогают участникам СВО.
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