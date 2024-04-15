Гуманитарные грузы и поддержка семей: как в Казани помогают участникам СВО

В Казани продолжают организованно собирать гуманитарную помощь от населения для того, чтобы отправить ее на фронт в помощь участникам специальной военной операции. Также руководство города регулярно пересматривает действующие меры социальной поддержки и при необходимости вводит новые, чтобы помочь семьям мобилизованных. С начала года на их осуществление направлено более 22 млн рублей из бюджета города, рассказала начальник Управления социальной политики горисполкома Ирина Смирнова.

Так, бесплатным двухразовым горячим питанием в городе обеспечивают более 2,8 тыс. учащихся – детей участников СВО, а от родительской платы за детский сад освобождены 1,5 тыс. ребят. Районные администрации выдали почти 3,1 тыс. транспортных карт и 5,1 тыс. карт «Батыр».

В центре «Доверие» продолжают оказывать психологическую поддержку военнослужащим и членам их семей. На сегодняшний день за помощью специалистов обратился 541 человек. Для жен участников спецоперации проходят группы поддержки, а для их детей организована арт-терапия, направленная на коррекцию эмоционального состояния.

С начала года 576 детей участников СВО посетили пришкольные лагеря. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил также уделить особое внимание организации летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях.

С ноября 2023 года всеми этими мерами социальной поддержки обеспечивают и детей военнослужащих от первого брака, которые воспитываются в семьях участников СВО.

Продолжает работу горячая линия на базе АНО «Добрая Казань». Она приняла уже более 21,8 тыс. звонков, из них 15,6 тыс. – по линии СВО. Для рассмотрения наиболее сложных обращений на базе «Доброй Казани» ведет деятельность комиссия, созданная по инициативе активистов Комитета семей воинов Отечества.

За все время работы склада и пунктов приема казанцам удалось собрать более 1 400 тонн продовольствия, медикаментов, бытовой химии, стройматериалов и, что особенно важно в условиях зимы, теплых вещей, печей-буржуек, генераторов. Собранный гуманитарный груз отправился в подшефные города Лисичанск и Рубежное, с 2022 года туда из столицы Татарстана уехали 75 фур.

Информацию о помощи семьям участников СВО, самим военнослужащим и подшефным территориям, а также адреса 20 пунктов приема гуманитарной помощи можно найти на сайте АНО «Добрая Казань» и проекта казаньрядом.рф, созданного в прошлом году медиагруппой «РИМ».

«Что важно, наши жители, наши предприятия бизнеса, большого, малого, частные предприниматели принимают посильное участие, помогают кто чем может. И мы обязательно эту работу продолжим и обеспечим всё для того, чтобы мы победили», – заключил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.