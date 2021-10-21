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Ру Тат
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21 октября 2021  12:57

Кабмин РФ выделит дополнительные средства на помощь пострадавшим от паводков в Приамурье

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Правительство РФ выделит дополнительные средства для помощи пострадавшим во время паводков в Амурской области. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти 10 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Летом 2021 года в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. 27 июля Мишустин посетил с рабочей поездкой Южно-Сахалинск, где по поручению Президента РФ Владимира Путина провел совещание о ликвидации последствий ЧС в регионе.  

Напомним, 1 сентября российский лидер дал поручение до 10 сентября принять решение о выплате материальной помощи за счет средств федерального бюджета каждому гражданину, признанному пострадавшим во время ливней на Дальнем Востоке. Всего сентябре для поддержки региона было направлено более 2 млрд рублей. 

#Россия #Владимир Путин #приамурье #михаил мишустин
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