Кабмин РФ выделит дополнительные средства на помощь пострадавшим от паводков в Приамурье

Правительство РФ выделит дополнительные средства для помощи пострадавшим во время паводков в Амурской области. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти 10 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Летом 2021 года в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа из-за сильных дождей произошли паводки. 27 июля Мишустин посетил с рабочей поездкой Южно-Сахалинск, где по поручению Президента РФ Владимира Путина провел совещание о ликвидации последствий ЧС в регионе.

Напомним, 1 сентября российский лидер дал поручение до 10 сентября принять решение о выплате материальной помощи за счет средств федерального бюджета каждому гражданину, признанному пострадавшим во время ливней на Дальнем Востоке. Всего сентябре для поддержки региона было направлено более 2 млрд рублей.