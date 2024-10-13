На ремонт дорог в Казани в рамках нацпроекта потратили более 1 млрд рублей с начала года

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В Казани в 2024 году отремонтировали 10 дорожных участков в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На выполнение работ потратили 1,09 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта РТ Фарит Ханифов, выступая с докладом в кабинете министров республики.

По словам спикера, в этом году был осуществлен ремонт участка дороги от ул. Центральная в ж. м Отары до конечной остановки «Жилой массив Старое Победилово». Также рабочие отремонтировали ул. Копылова (от ул. Тэцевская до ул. Воровского в Авиастроительном районе городе), проспект Ибрагимова (от ул. Восстания до ул. Воровского в Московском районе Казани), «обновили» дорожный участок на Сибирском тракте (от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова в Советском районе столицы РТ) и подъезд к р. ц. Тюлячи, км 2+845 – км 3+299, км 3+665 – км 5+395 в Тюлячинском районе РТ.

Среди других отремонтированных участков: ул. Гаврилова (от ул. Маршала Чуйкова до пр. Хусаина Ямашева в Ново-Савинском районе), ул. Галимжана Баруди (от ул. Краснококшайская до ул. Батыршина в Кировском районе), ул. Химиков (от ул. Беломорская до ул. Моисеева в Московском районе), ул. Моисеево (от ул. Гудованцева до ул. Химиков в Московском районе) и ул. Лейтенанта Шмидта (от ул. Вишневского до ул. Абжалилова в Вахитовском районе).

«В текущем году должны достичь показателя доля дорог, соответствующая нормативному состоянию 85%. Для достижения показателя необходимо отремонтировать 5 км», - резюмировал министр.