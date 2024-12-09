Кабмин РФ поддержал запрет принимать мигрантов в школы без знания русского языка

Правительство России поддержало проект закона, запрещающего принимать в школы детей иностранцев без знания русского языка, с учетом замечаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в конце ноября. Авторы инициативы предложили зачислять иностранных граждан в российские школы только при успешной сдаче тестирования по русскому языку на бесплатной основе.

В кабмине указали, что проект нуждается в доработке по вопросу определения правового положения в РФ несовершеннолетних иностранцев, которые не смогут посещать школы в связи с незнанием русского языка.

Ранее Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-информу» прокомментировал планы ввести обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу.