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Кабмин РФ поддержал запрет принимать мигрантов в школы без знания русского языка
Правительство России поддержало проект закона, запрещающего принимать в школы детей иностранцев без знания русского языка, с учетом замечаний. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, законопроект внесли в Госдуму в конце ноября. Авторы инициативы предложили зачислять иностранных граждан в российские школы только при успешной сдаче тестирования по русскому языку на бесплатной основе.
В кабмине указали, что проект нуждается в доработке по вопросу определения правового положения в РФ несовершеннолетних иностранцев, которые не смогут посещать школы в связи с незнанием русского языка.
Ранее Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в интервью «Татар-информу» прокомментировал планы ввести обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу.
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