Кабмин РФ будет самостоятельно решать, кто достоин туристической визы в Россию

Правительство России возьмет на себя полномочии по утверждению перечня стран, гражданам которых смогут давать туристическую визу в Россию на срок до полугода. Получить визу можно будет только при подтверждении брони гостиницы, сообщается сайте Кабмина РФ.

Проект федерального закона, одобренный Правительством, внесут в Госдуму в установленном порядке. Ранее в российском МИДе заявляли, что власти РФ намерены принять меры в ответ на решение Евросоюза приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян.

Напомним, страны ЕС на этой неделе не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, однако решили отказаться от упрощенного визового режима с РФ. По мнению экспертов, это позволит ввести новые ограничения против российских граждан, не идя при этом на шаг, против которого выступают многие страны.