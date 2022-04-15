Правительство решило сформировать комплексную программу строительства на пять лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о формировании комплексной программы «Строительство» на ближайшие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Полномочия по управлению возлагаются на президиум Правительственной комиссии по региональному развитию, а ответственным за подготовку назначен Минстрой.

«Такую задачу перед нами ставили Президент [России Владимир Путин] и Председатель Правительства. Нами были сформулированы новые правила формирования программы капитальных вложений, которые позволят обеспечить пятилетний горизонт планирования и сократить перечень необходимых документов для формирования программы», —заметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, заинтересованные лица федеральных органов исполнительной власти смогут поучаствовать в оценке технических заданий, которая позволит достичь «сбалансированности программы и не допустить появления в ней объектов, не обеспеченных финансированием, что ведёт к появлению долгостроев».

«Будет создана специальная рабочая группа для оперативного согласования включения объектов и мероприятий в Федеральную адресную инвестиционную программу», — добавил зампред Правительства.

Кроме того, согласно документу, с 1 января 2023 года проверка эффективности инвестиционных проектов будет проводиться по упрощенной схеме.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что антикризисный штаб Казани обсудил поддержку стройотрасли в условиях санкционного давления.