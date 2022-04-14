«Строим на десятилетия»: антикризисный штаб обсудил поддержку стройотрасли Казани

Строительство парковок, нехватка рабочих и возможность работы без эксроу-счетов – такие вопросы поднимались сегодня во время работы антикризисного штаба Казани. Мероприятие, организованное для систематизации предложений от участников строительной отрасли, провел мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Приавлекательность Казани растет день ото дня. В прошлом году мы построили 200 млн кв. метров жилья. Это серьезная цифра, к которой стремятся города-миллионники. Каждый застройщик вносит в инвестиционную привлекательность большую метку. В прошлом году мы выдали в два раза больше разрешений на строительство многоквартирных домов», – отметил он.

На встрече прозвучал ряд предложений от застройщиков. Так, генеральный директор ООО «Грань» Леонид Анисимов попросил перенести строительство паркингов. «Нельзя ли отложить строительство паркингов? Если мы этого не сделаем, то не сможем дальше строить. Мы не сможем обеспечить комплекс машино-местами», – сказал он.

В ответ Ильсур Метшин заявил, что на сегодняшний день в городе зарегистрировано 460 тыс. автомобилей. «Моя твердая позиция: без паркингов у нас жилые комплексы строиться не будут», – подчеркнул Метшин.

Еще одно предложение касалось увеличения штата Управления архитектуры и градостроительства Казани. По словам руководителя управления Андрея Лобова, «сотрудники будут консультировать подрядчиков и строителей до момента подготовки документации», что позволит снизить количество ошибок в проектной документации.

Метшин ответил, что необходимо организовать в рамках института развития города структуру, которая будет помогать развитию проекта. «На столицу мы построили 1,2 млн кв. метров жилья. Ребята [застройщики] говорят, что мы можем строить быстрее, а мы говорим, что мы столкнулись с проблемой отсуствия людей и нет каких-то 500 кв. метров для организации помещения. Давайте договоримся о том, что количество людей и помещений будет решено», – отметил мэр Казани.

Кроме того, на встрече первый заместитель исполкома, курирующий вопросы градостроительной политики, Азат Нигматзянов предложил надежным застройщикам разрешить работу без эксроу-счетов.

Подводя итоги, мэр Казани рассказал о принятых мерах для поддержки строительной отрасли: отказе от общественных обсуждений по уточняющим вопросам строительства, сокращении срока общественных обсуждений, уменьшении времени на согласование градостроительной документации.

«Участие людей в обсуждении принятия важных решений в развитии города – очень важная практика для нас. Думаю, что мы можем сократить сроки общественных обсуждений, федеральный закон позволяет. В любом случае, мы строим на десятилетия, на века. Качество жизни горожан должно только улучшаться, поэтому все будущие решения будут приниматься через главную призму задач», – заключил Метшин.