Кабмин решил отменить пошлины на вывоз энергетического угля до конца августа

В России отменят пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа. Решение призвано поддержать предприятия угольной отрасли. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу национальной валюте в России действовали с 1 марта. Пошлина в зависимости от курса рубля составляла от 4 до 7%. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина равняется 0.