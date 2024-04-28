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Кабмин решил отменить пошлины на вывоз энергетического угля до конца августа
В России отменят пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа. Решение призвано поддержать предприятия угольной отрасли. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.
Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу национальной валюте в России действовали с 1 марта. Пошлина в зависимости от курса рубля составляла от 4 до 7%. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина равняется 0.
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