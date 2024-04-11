Экспортные цены на уголь из России снизились до минимума с 2021-го

Экспортные цены на уголь из России составили 95 долларов за тонну – это минимальная цена, которая была лишь в 2021 году. Уточним, что речь идет об угле калорийностью 6000 ккал. Стоимость данного ресурса снизилась из-за падения спроса в Индии и Китае (ключевые рынки сбыта), пишут «Ведомости».

Причем уголь калорийностью 5500 ккал упал в цене до 86 долларов (-7%), а калорийностью 5000 ккал – до 67 долларов (-13%). Экспортные цены в портах на юге и северо-западе оказались еще ниже. Так, в таманском порту стоимость угля калорийностью 6000 ккал - 72 доллара, а в балтийских терминалах - 61 доллар.

Как сообщили в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), из-за текущих цен на уголь экспорт данного ресурса становится нерентабельным. После вычета расходов на транспортировку компании остаются «в минусе».

Уточняется, что спрос на уголь в Азии упал из-за «окончания сезона»: морозы ушли и жара еще не наступила, объяснили аналитики ЦЦИ. Кроме того, в Индии стали больше добывать своего угля. По словам директора центра Евгения Грачева, до старта «угольного» сезона, цены не вырастут.

Сами собственники угольных производств добавили, что дополнительной нагрузкой стали пошлины на экспорт, которые привязаны к курсам валют.

При этом продолжают расти логистические издержки. По словам источников издания, экспорт через северо-западные и южные порты России для многих производителей уже стал убыточным, а поставки через Дальний Восток «балансирует на грани рентабельности». Как следствие, снижается как экспорт, так и объмы производства.