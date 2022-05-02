Кабмин разрешил сочетать льготную ипотеку с рыночной

Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной, что позволит повысить лимиты кредита до 15–30 млн рублей. Максимальная планка зависит от региона, со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина сообщает ТАСС.

«То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — объяснил заместитель Председателя Правительства России.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9%. С таким предложением ранее выступил Президент России Владимир Путин.