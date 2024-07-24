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Экономика 24 июля 2024 18:10

Кабмин разработает допмеры поддержки аграриев, пострадавших от заморозков в мае

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Президент России Владимир Путин поручил федеральному Кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев, пострадавших от майских заморозков. Список поручений по итогам совещания с членами Правительства, прошедшего 4 июня 2024 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ представить предложения о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, продукция которых пострадала в результате воздействия заморозков в мае 2024 года», – сказано в документе.

Срок, к которому необходимо представить предложения, – 15 августа.

Ранее Минсельхоз Татарстана сообщал, что ущерб от майских заморозков составил 113 млн рублей.

#Сельское хозяйство #поручение президента рф #Владимир Путин #заморозки
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