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Кабмин разработает допмеры поддержки аграриев, пострадавших от заморозков в мае
Президент России Владимир Путин поручил федеральному Кабмину разработать дополнительные меры поддержки аграриев, пострадавших от майских заморозков. Список поручений по итогам совещания с членами Правительства, прошедшего 4 июня 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ представить предложения о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, продукция которых пострадала в результате воздействия заморозков в мае 2024 года», – сказано в документе.
Срок, к которому необходимо представить предложения, – 15 августа.
Ранее Минсельхоз Татарстана сообщал, что ущерб от майских заморозков составил 113 млн рублей.
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