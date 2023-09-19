Кабмин расширил список востребованных на предприятиях Татарстана профессий

Фото: © «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение, которым расширяет список трудовых кадров, необходимых в организациях республики. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в перечень востребованных организациями, осуществляющих деятельность на территории РТ, профессий (должностей, специальностей), <...> изменение», — сказано в тексте.

Напомним, в январе этого года Кабмин утвердил список предприятий республики, которые нуждаются в привлечении трудовых кадров, в него вошли 35 татарстанких организаций. К распоряжению также прилагалась таблица с востребованными на предприятиях должностями, в которой было 58 пунктов.

В обновленной таблице содержится 83 пункта. Так, к востребованным профессиям относятся аппаратчик, водитель-испытатель машинист крана, механик цеха, главный технолог, главный метролог, наладчик контрольно-измерительных приборов, обрубщик, литейщик металлов и сплавов и проч.