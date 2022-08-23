Кабмин РФ выделит субсидии компаниям за трудоустройство безработной молодежи

В России расширили программу поддержки рынка труда на всю безработную молодежь в возрасте до 30 лет. Ранее на такую меру господдержки могли рассчитывать только отдельные категории лиц.

Размер субсидии, которая составляет 3 минимальных размера оплаты труда, увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Причем первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства сотрудника, второй – через три месяца, а третий только спустя полгода. Получить поддержку работодатели смогут, обратившись в центр занятости.

Кроме того, Правительство России отменило требование регистрировать в качестве безработных граждан, столкнувшихся с риском увольнения.

Напомним, весной Кабмин направил на поддержку занятости россиян около 40 млрд рублей.