Кабмин профинансирует разработки конструкторской документации для импортозамещения

Финансирование разработок конструкторской документации для импортозамещения со стороны государства увеличится до 100%. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что ранее для получения гранта от Агентства по технологическому развитию разработчик должен был привлечь не менее 20% своих средств для реализации проекта.

«Теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих», – сообщает пресс-служба Кабмина.

Однако такой порядок будет действовать только в 2022 году. Эта мера входит в план по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. Правительство рассчитывает в ближайшие сроки запустить программу импортозамещения комплектующих и увеличть ее эффективность.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 10 дней работы Центра импортозамещения в Татарстане были заключены контракты на сумму 93 млн рублей.