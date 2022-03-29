На площадке центра импортозамещения Татарстана сумма контрактов превысила 90 млн рублей

За 10 дней работы Центра импортозамещения заключены контракты на приобретение импортозамещающей продукции на сумму 93 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства экономики Татарстана.

Центр был создан для смягчения последствий санкционного давления на базе Регионального маркетингового центра (РМЦ), основой которого стали торгово-информационные ресурсы Агентства по госзаказу РТ.

Цель организации – собрать информацию о производимой в стране импортозамещающей продукции и помочь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта, найти российские аналоги комплектующих, товаров, сырья и оборудования.

Там же размещаются предложения для заводов-изготовителей, малого и среднего бизнеса освоить выпуск той или иной востребованной продукции.

В реестр ранее закупаемой продукции внесено свыше 100 тыс. номенклатурных позиций.