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Общество
21 апреля 2022  16:04

Кабмин приостановил весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости

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Правительство РФ до 1 сентября 2022 года отменяет весогабаритный контроль на автомобильных пунктах пропуска для грузового транспорта, импортирующего в Россию продукты питания первой необходимости, а также лекарства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что эта мера позволит ускорить доставку важных грузов в Россию и избежать дефицита необходимых товаров на полках магазинов. 

Право устанавливать особенности госконтроля за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска появилось у Правительства благодаря закону, который Президент РФ Владимир Путин подписал в середине апреля.

#импорт #жизненно важные и необходимые лекарства #доставка продовольствия
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