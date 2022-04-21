Кабмин приостановил весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости

Правительство РФ до 1 сентября 2022 года отменяет весогабаритный контроль на автомобильных пунктах пропуска для грузового транспорта, импортирующего в Россию продукты питания первой необходимости, а также лекарства. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что эта мера позволит ускорить доставку важных грузов в Россию и избежать дефицита необходимых товаров на полках магазинов.

Право устанавливать особенности госконтроля за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска появилось у Правительства благодаря закону, который Президент РФ Владимир Путин подписал в середине апреля.