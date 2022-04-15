Путин подписал закон об обеспечении устойчивого функционирования транспортного комплекса

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и поддержку работающих в этой сфере бизнесменов в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, Правительство России наделяется правом принимать решения по лизингу железнодорожного подвижного состава, морских судов и контейнеров, а также судов внутреннего транспорта или смешанного плавания.

Кроме того, кабинет получает возможность регулировать особенности осуществления весового и габаритного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ и особенности открытия таких пунктов пропуска.

«Перевозка морским и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и деятельность, связанная с разработкой и созданием автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок, отнесены федеральным законом к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — отмечается в тексте новеллы.