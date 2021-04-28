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Ру Тат
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28 апреля 2021  14:20

Кабмин: Поручения Путина из послания оформлены в проекты нормативных актов за три дня

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Поручения, озвученные Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, были оформлены в проекты нормативных актов в течение трех дней. Об этом рассказал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Главная задача — реализовать послание президента. Не вызывает вопросов, кто и как [это] сделает, а вызывает вопросы, как [это сделать] быстрее и качественнее», — отметил глава Кабмина на встрече с представителями фракции «Единой России» в Государственной Думе. 

Он поблагодарил депутатов-единороссов за системную и профессиональную работу в этом направлении.

О десяти главных тезисах послания Президента России Федеральному Собранию читайте в материале ИА «Татар-информ». 

послание федеральному собранию владимир путин михаил мишустин
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