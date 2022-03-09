Кабмин упростит получение разрешений для строительства туробъектов

Правительство получило полномочия, которые позволят упростить проведение разрешительных процедур в сфере туробъектов. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

Также будет облегчен и процесс строительства обеспечивающей инфраструктуры для этих сооружений: дорог, инженерной техники и т.д. Изменения затронут и подготовку документации по планировке территорий, градостроительным планам и вводу объектов в эксплуатацию для инвесторов туристической отрасли.

«Благодаря изменениям Правительство теперь вправе снять с инвесторов существовавшие ранее административные согласования, обеспечивая зеленый коридор инфраструктурным проектам в сфере туризма. Оптимизация процесса межведомственного согласования при строительстве и реконструкции туробъектов с участием частных инвесторов обеспечит более оперативное и гибкое взаимодействие сторон», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что данная работа проводится в рамках утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным изменений в законодательстве, которые направлены на обеспечение устойчивого развития российской экономики.

Напомним, ранее в России был создан оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, который возглавил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.