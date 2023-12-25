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Кабмин подготовил Концепцию совершенствования надзорной деятельности на ближайшие 2 года
Правительство подготовило Концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на 2024–2026 годы и план ее реализации. Об этом на заседании Правительства рассказал глава Кабмина Михаил Мишустин.
«Такая работа ведется уже 5-й год, и в ходе ее выполнения, как отмечал Президент [Владимир Путин], количество проверок сократилось в пять раз, что очень важно для создания хорошей атмосферы для нашего бизнеса», — сказал Мишустин.
Он отметил, что подписано распоряжение, в котором утверждается план реализации концепции, уточняются направления по развитию системы управлениями рисками и предусматриваются мероприятия по корректировке законодательства и цифровизации в этой сфере.
По словам Мишустина, предстоит еще немало сделать для расширения механизма досудебного урегулирования, в том числе при разбирательстве жилищно-коммунальных споров в многоквартирных домах. Также отдельного внимания требует положение дел с муниципальным контролем, включая вопросы благоустройств или земельного регулирования.
«Здесь также должны быть установлены единые подходы, в случае необходимости — через корректировку действующих норм», — цитирует Мишустина пресс-служба Кабмина.
15 декабря стало известно, что Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года.
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