Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о продлении моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Видео с совещания Правительства опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«Запрет на такие действия не коснется тех объектов, что отнесены к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровья граждан, безопасности страны и при срабатывании специальных индикаторов, которые свидетельствуют о вероятном нарушении обязательных требований», – отметил Мишустин.

По его словам, мораторий хорошо себя зарекомендовал и позволил почти в 5 раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом.

«Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», – резюмировал Председатель Правительства.

Он уточнил, что Прокуратура и Правительство согласовали включение в план на текущий год около 93 тыс. мероприятий, что в 4 раза меньше, чем в 2022-м. На замену штрафных санкций пришли профилактические визиты, что позволяет превентивно выявлять недостатки и устранять.

«По состоянию на конец ноября их число почти в 3 раза превысило количество проверок», – сказал Мишустин.