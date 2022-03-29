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Ру Тат
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Промышленность
29 марта 2022  13:16

Кабмин поддержит российских станкостроителей в условиях санкций

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Российские компании, производящие станки, металлообрабатывающее оборудование и устройства числового программного управления будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, которые им предоставляют за счет государственных субсидий и бюджетных инвестииций. Это решение было принято для поддержки отрасли в условиях санкций, говорится в сообщении на сайте Правительства РФ. 

Отмечается, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

По мнению Кабмина, это поможет предприятиям, выпускающим важную для промышленности станкоинструментальную продукцию, справиться со сложностями в условиях западных санкций, быстрее привлекать средства для производства, а также отказаться от промежуточных кредитов, чтобы соблюдать сроки исполнения своих обязательств по контрактам. 

«Рассчитываем, что такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу станкоинструментальной отрасли», –прокомментировал решение Председатель Правительства.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.

 

#промышленность #господдержка #Правительство РФ
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