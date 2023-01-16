Кабмин освободил мобилизованных бизнесменов от сдачи отчетности во время службы

Правительство России освободило мобилизованных предпринимателей от предоставления статистической отчетности во время службы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

Документ вносит изменения в постановление Правительства «О мерах поддержки мобилизованных лиц». Информация о субъектах предпринимательства в компаниях, где в рамках частичной мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Такие предприниматели окажутся избавлены от необходимости предоставлять отчетность самостоятельно.

Решение принято в рамках комплекса дополнительных мер по поддержке граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Ранее Правительство также утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе и на предпринимателей.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости очень внимательно относиться к каждой просьбе семей мобилизованных, о чем сообщал «Татар-информ».