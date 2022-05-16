Кабмин России обнулил ввозные пошлины на оборудование для реализации инвестпроектов

Правительство России приняло решение обнулить ввозные пошлины на все оборудование и материалы, которые необходимы для реализации инвестпроектов, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На оперативном совещании с вице-премьерами он напомнил, что такая мера уже была принята в отношении товаров первой необходимости – лекарств и продовольствия.

«Теперь дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов», – отметил он.

Прежде всего это касается сфер сельского хозяйства, строительства, транспортной отрасли, IT-сферы и обрабатывающей промышленности.

По словам главы Кабмина, очень важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств. Ответственным за координацию в этом направлении был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине.