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Татарстан и другие регионы России получат миллиард рублей на развитие детского отдыха
Правительство России дополнительно выделит 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха в некоторых регионах. В числе получателей новой меры поддержки есть Татарстан, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.
До конца года в 30 регионах появится порядка 100 новых зданий, где каждый день смогут отдыхать свыше 20 тыс. детей и подростков, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства выделены по поручению Президента России Владимира Путина.
Помимо Татарстана, финансирование от государства также получат Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край и другие регионы.
«Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой для себя проведут время, пообщаются со сверстниками, увидят природные красоты и исторические достопримечательности, памятники культуры, которыми богата наша страна, и наберутся здоровья во время такого отдыха», — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Напомним, на этот год в Татарстане направили 2 млрд рублей на организацию летнего отдыха детей. В оздоровительной кампании в общей сложности примут участие 168 детей.
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