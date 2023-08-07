Татарстан и другие регионы России получат миллиард рублей на развитие детского отдыха

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Правительство России дополнительно выделит 1 млрд рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха в некоторых регионах. В числе получателей новой меры поддержки есть Татарстан, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

До конца года в 30 регионах появится порядка 100 новых зданий, где каждый день смогут отдыхать свыше 20 тыс. детей и подростков, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства выделены по поручению Президента России Владимира Путина.

Помимо Татарстана, финансирование от государства также получат Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край и другие регионы.

«Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой для себя проведут время, пообщаются со сверстниками, увидят природные красоты и исторические достопримечательности, памятники культуры, которыми богата наша страна, и наберутся здоровья во время такого отдыха», — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Напомним, на этот год в Татарстане направили 2 млрд рублей на организацию летнего отдыха детей. В оздоровительной кампании в общей сложности примут участие 168 детей.