Кабмин направит 890 млн рублей на завершение строительства ледокольного судна-газовоза

Более 890 млн рублей будет направлено на завершение второго этапа строительства судна-газовоза для проекта «Арктик СПГ 2». Оно будет рассчитано на перевозку 172,6 тыс. кубометров сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Новый ледокол будет круглогодично транспортировать СПГ по Северному морскому пути. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Также более 10,5 млрд рублей будет направлено на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Эти средства пойдут на заключение договоров лизинга гражданских судов по льготной ставке.

Такие суда будут использоваться для перевозки пассажиров, грузов, а также для технических нужд.

Ранее председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о планах увеличить грузопоток по Северному морскому пути на 2 млн тонн.